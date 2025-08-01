2 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz dalgalanma olabilir, tansiyon biraz yükseklere çıkabilir. Kıskançlık ya da baskı hissi gibi duygularla baş başa kalabilir, bu da seni biraz huzursuz edebilir. Bu durum, Ay ile Plüton'un kare açısının etkisiyle belki de daha da belirginleşiyor olabilir.

Bu dönemde, sahiplenmek ile sahip olmak arasındaki ince çizgiyi anlamakta zorlanabilirsin. İlişkilerde sahiplenmek, sevdiğin kişiye karşı koruyucu ve ilgili olmak demektir. Ancak sahip olmak, sevdiğin kişiye karşı kontrolcü ve baskıcı olmak anlamına gelir. Bu iki durum arasındaki farkı anlamak, aşk hayatında bir karmaşaya neden olabilir. Tabii bu farkı anladığında, ilişkine şefkat dolu bir hava gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…