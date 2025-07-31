1 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde neler oluyor bir bakalım! Gözlerimizi kaldırdığımızda Venüs ve Satürn'ün arasında bir kare açı gözlemleyebiliriz. Bu kare açı, aşk hayatında belki de uzun süredir ertelediğin bazı ciddi kararları alma zamanının geldiğini işaret ediyor.

Partnerin, belki de uzun zamandır senden belirli bir güvence bekliyor olabilir. Belki de ilişkinin bir sonraki adımı hakkında belirgin bir fikir arayışında. Hani derler ya, belirsizlik insanı en çok yoran şeydir diye, işte tam da bu durumda partnerin belki de belirsizliklerden sıkılmış durumda.

Bugün, sadece söylediklerin değil, aynı zamanda ne kadar istikrarlı olduğun da önemli. İlişkindeki duruşun ve kararlılığın, bugün öne çıkacak olan unsurlar haline gelebilir. Yani bugün, kelimelerin kadar eylemlerin de önemli, aşkı arıyorsan bunu unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…