11 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kariyerindeki durağan enerjiyi tozlu raflara kalkacak. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, iş hayatında güçlü bir enerji ve hareketlilik seni saracak. Haftanın ilk günü, iş hayatında yeni başlangıçlar yapabileceğin, yeteneklerini sergileyebileceğin bir dizi fırsat da seni bulacak. Uzun zamandır beklemekte olan yazışmalar, imzalanmayı bekleyen sözleşmeler ve hayata geçirilmeyi bekleyen projeler için çok beklenen adım atılacak!

Tam da bu noktada özellikle yöneticilerinle yapacağın görüşmelerde, kendini daha net ve etkili bir şekilde ifade edebilirsin. Belki de daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu hissettirmenin ve kendini göstermenin zamanı gelmiştir. İşte bu noktada, Merkür'ün enerjisi senin birlikte hareket ediyor ve kariyer hedeflerine ulaşmak için en doğru kelimeleri bulmana yardımcı oluyor.

Biraz da aşka odaklanalım! Aşk hayatında bu hafta konuşmaların ve jestlerin önemi büyük olacak. Merkür retro sona erdi... Yani, sevgilinle romantik bir kaçamak planlayabilir veya uzun zamandır beklediğin bir itirafı duyabilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Aslan burcu isen yeni hafta ile birlikte iletişimin sıcaklığı kalbini hızlandırabilir ve belki de beklediğin aşkı bulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…