7 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesiyle birlikte, günlük işlerindeki sorumluluklarının üzerine bir dağ gibi çöktüğünü hissedebilirsin. Yapılacaklar listen uzayıp giderken, içten içe hiçbir şey yapmak istemeyebilirsin. Ancak, bu durumda yapabileceğin en iyi şey, bugünü tamamen boş geçirmek yerine, en acil ve önemli işlerine odaklanmak olacaktır. Bu sayede, üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletebilirsin.

İş yerindeki ilişkilerinde ise, sınırlarını net bir şekilde çizmen gerekebilir. Unutma ki herkesin yükünü tek başına taşıman gerekmiyor. İş arkadaşlarınla bu konuda açık bir diyalog kurman, iş yükünü hafifletebilir. Belki de aşır sorumlulukları paylaşmanın zamanı gelmiştir.

Aşk hayatına gelirsek, bugün eleştirel bir tutum sergileme eğilimin olabilir. Eğer partnerinin küçük hatalarını büyütme eğilimindeysen, durup bir düşün ve neden bu kadar hassaslaştığını kendine sor. Belki de içsel yorgunluk, duygusal tahammülünü azaltıyor olabilir. Bu durumda, partnerine karşı daha şefkatli ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek, ilişkini yumuşatabilir ve daha harmonik bir hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…