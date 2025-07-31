1 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn arasında meydana gelen kare açı, finansal disiplinin önemini bir kez daha hatırlatıyor olabilir. İşte bu noktada, 'Kendime yatırım yapıyorum' diyerek yaptığın bazı harcamaların artık bir yük olmaya başladığını hissediyor olabilirsin. Bu durum, özellikle iş hayatında belirginleşebilir.

Görünen o ki artık karşılık beklemeden yaptığın jestlerin daha derin amaçları olmalı; üstlerinle yürüttüğün müzakereler ve ekip içindeki rolün değişmeli. Beklentilerine ve hedeflerine kavuşmak için eskisinden daha stratejik adımlar atmanın zamanı gelmiş olabilir. Bu arada kendine belirlediğin sınırları da yeniden gözden geçirsen iyi edersin. Hatta iş dünyasının zaman zaman kirli bir rekabet alemi olduğunu da hatırlamalısın.

Aşk hayatına baktığımızda ise ciddi kararlar alma zamanının geldiğini görebiliriz. Partnerin, senden belirli bir güvence, netlik ve ilişkinin bir sonraki adımı hakkında belirgin bir fikir bekliyor olabilir. Bugün, sözlerin kadar istikrarının da önemli olduğunu unutma. İlişkindeki duruşun ve kararlılığın, bugün öne çıkacak olan unsurlar haline gelebilir. İşte bu nedenle, aşk hayatında kendine belirlediğin sınırları ve beklentileri gözden geçirmen, ilişkinin seyrini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…