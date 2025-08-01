2 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında biraz tansiyon yüksek olabilir. Sorumluluklarının ağırlığı artarken, bazı iş arkadaşlarınla veya yöneticilerinle anlaşmazlıklar yaşaman kaçınılmaz gibi görünüyor. Ay ile Plüton'un karesinin etkisi altında, seni zorlayan ve sınamak isteyen kişilerle karşı karşıya kalabilirsin.

İşte burada bilmen gereken bir şey daha var: Bu tür zorlu günlerde gerçek liderlik niteliklerin ortaya çıkar! Sabırlı bir şekilde liderliğini göstermen ve zekanı kullanman, etrafındakiler üzerinde oldukça etkileyici bir iz bırakabilir. Şimdi parlama sırası sende!

Aşk hayatına gelirsek, bugün kıskançlık veya baskı temalı duygularınla baş başa kalabilirsin. Ay ile Plüton'un kare açısının etisinden olsa gerek bu aralar sahiplenmek ile sahip olmak arasındaki büyük fark aşk hayatında karmaşaya neden olabilir. Tabii farkı anladığında, ilişkine şefkat dolu bir hava gelecektir, bu yüzden iyi düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…