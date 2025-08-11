12 Ağustos Salı Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün rutinlerin monotonluğunu kırmak ve aşk hayatına biraz hareket katmak için mükemmel bir gün! Belki de alışılagelmişin dışına çıkıp sevgilinle birlikte yeni bir hobiye adım atmak, ilişkine taze bir soluk getirebilir. Belki birlikte bir yemek kursuna katılabilir, belki de birlikte yoga yapabilirsiniz. Kim bilir, belki de birlikte bir dağa tırmanabilirsiniz. Satürn ve Uranüs arasındaki uyumlu açının etkisi altında, sınırlarını zorlamaktan korkma.

Öte yandan eğer bekarsan, belki de o uzun zamandır göz ucuyla baktığın kişiye bir adım atmanın vakti gelmiştir. Belki de o kişi de seni bekliyordur. Hadi itiraf et... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…