Aslan Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki yıldızlar sana bir mesaj gönderiyor: Sırt, bel ve böbrek bölgelerine ekstra özen göster! Zira Venüs, Terazi'de seyrine devam ederken, kas-iskelet sisteminle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Bu hafta kendini şımartmanın tam zamanı! Belki bir masaj randevusu alabilir, belki de evde kendine bir spa günü ayırabilirsin. Germe hareketlerini ihmal etme, çünkü bu hareketler, kaslarını rahatlatmanın yanı sıra, haftanın daha huzurlu ve ağrısız geçmesini sağlayacaktır. Ayrıca, su tüketimini artırman ve düzenli nefes çalışmaları yapman da gökyüzünün sana sunduğu diğer bir öneri. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

