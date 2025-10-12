Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek?
İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları
Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın