Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki yıldızlar sana bir mesaj gönderiyor: Sırt, bel ve böbrek bölgelerine ekstra özen göster! Zira Venüs, Terazi'de seyrine devam ederken, kas-iskelet sisteminle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Bu hafta kendini şımartmanın tam zamanı! Belki bir masaj randevusu alabilir, belki de evde kendine bir spa günü ayırabilirsin. Germe hareketlerini ihmal etme, çünkü bu hareketler, kaslarını rahatlatmanın yanı sıra, haftanın daha huzurlu ve ağrısız geçmesini sağlayacaktır. Ayrıca, su tüketimini artırman ve düzenli nefes çalışmaları yapman da gökyüzünün sana sunduğu diğer bir öneri. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…