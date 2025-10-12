Sevgili Aslan, bu hafta hem Venüs ve Plüton arasında oluşan üçgen hem de Venüs ile yeniden doğuşun gezegeni Plüton'un bir araya gelmesi, duygusal bağlarının derinleşmesine ve güçlenmesine neden olabilir. Bu hafta, partnerini daha yakından tanıma ve onunla daha derin bir bağ kurma arzun artabilir.

İlişkilerde yaşadığın bu içsel dönüşüm süreci, samimiyeti senin için bir lüks olmaktan çıkarıp bir zorunluluk haline getiriyor. Bu dönemde, duygusal bağlarını güçlendirecek ve ilişkini daha derin bir seviyeye taşıyacak adımlar atabilirsin. Bu adımlar, belki birlikte geçirilen daha fazla zaman, belki daha çok paylaşılan sırlar, belki de daha çok paylaşılan duygusal anlar olabilir.

Aşkın en güzel hali şimdi seni bulacak... Belki de bu hafta, uzun zamandır beklediğin o özel kişi karşına çıkacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…