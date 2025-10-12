Sevgili Aslan, bu haftanın başında Venüs'ün Terazi burcuna yaptığı zarif geçiş, iletişimdeki zarafetini ve ikna kabiliyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle sunumlar, görüşmeler ya da medya ile ilgili konularda, adeta bir yıldız gibi parlayacağını söyleyebiliriz. Fikirlerini gizleme, çünkü sesin bu hafta daha yüksek ve daha net duyulacak.

Hafta ortasında, yeni bağlantılar ve çevre fırsatları kapını çalıyor. Bu fırsatları değerlendirmen, senin için yeni ufuklar açabilir. İşteki diplomatik tavrın sayesinde, hem üstlerinle hem de iş arkadaşlarınla dengeli ve uyumlu ilişkiler kurmayı başarıyorsun. Unutma ki küçük bir jest bile büyük bir kapıyı aralayabilir. Bu dönemde yeni bir iş teklifi alabilirsin, bu yüzden gözlerini açık tutmalı ve başvuru yapmayı da unutmamalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Plüton arasındaki üçgen, duygusal bağlarını derinleştiriyor. Partnerini tüm yönleriyle tanıma arzun artıyor. İlişkilerde yaşadığın bu içsel dönüşüm süreci, samimiyeti senin için bir lüks olmaktan çıkarıp bir zorunluluk haline getiriyor. Bu hafta, duygusal bağlarını güçlendirecek ve ilişkini daha derin bir seviyeye taşıyacak adımlar atabilirsin. Aşkın en güzel hali şimdi seni bulacak... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…