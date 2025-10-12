Sevgili Aslan, bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna yaptığı zarif geçişle birlikte, iletişimdeki zarafetin ve ikna kabiliyetin adeta tavan yapacak. Özellikle iş hayatında sunumlar, görüşmeler ya da medya ile ilgili konularda, bir Hollywood yıldızı kadar parıldayacağını söylemek hiç de abartı olmaz. Bu dönemde fikirlerini saklama, çünkü sesin bu hafta daha yüksek ve daha net duyulacak. İçindeki lideri ortaya çıkarın ve düşüncelerini gizleme.

Hafta ortasında ise yeni bağlantılar ve çevre fırsatları adeta kapını çalacak. Bu fırsatları değerlendirmen, senin için yeni ufuklar açabilir. İş hayatında diplomatik tavrın sayesinde, hem üstlerinle hem de iş arkadaşlarınla dengeli ve uyumlu ilişkiler kurmayı başarıyorsun. Unutma ki küçük bir jest bile büyük bir kapıyı aralayabilir. Bu dönemde yeni bir iş teklifi alabilirsin, bu yüzden gözlerini dört açmalı ve başvuru yapmayı da unutmamalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…