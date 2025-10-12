onedio
13 Ekim - 19 Ekim Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Ekim - 19 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları



Sevgili Aslan, bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna yaptığı zarif geçişle birlikte, iletişimdeki zarafetin ve ikna kabiliyetin adeta tavan yapacak. Özellikle iş hayatında sunumlar, görüşmeler ya da medya ile ilgili konularda, bir Hollywood yıldızı kadar parıldayacağını söylemek hiç de abartı olmaz. Bu dönemde fikirlerini saklama, çünkü sesin bu hafta daha yüksek ve daha net duyulacak. İçindeki lideri ortaya çıkarın ve düşüncelerini gizleme.

Hafta ortasında ise yeni bağlantılar ve çevre fırsatları adeta kapını çalacak. Bu fırsatları değerlendirmen, senin için yeni ufuklar açabilir. İş hayatında diplomatik tavrın sayesinde, hem üstlerinle hem de iş arkadaşlarınla dengeli ve uyumlu ilişkiler kurmayı başarıyorsun. Unutma ki küçük bir jest bile büyük bir kapıyı aralayabilir. Bu dönemde yeni bir iş teklifi alabilirsin, bu yüzden gözlerini dört açmalı ve başvuru yapmayı da unutmamalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

