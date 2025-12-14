Sevgili Aslan, bu hafta enerji dolu bir döneme giriyoruz! Güneş ve Chiron arasındaki mükemmel üçgen, başta bağışıklık sistemin olmak üzere genel sağlığını destekliyor ve son haftaların getirdiği yorgunluk hissini hafifletiyor. Kendini daha enerjik ve canlı hissedeceğin bu dönemde, sağlıkla parıldayan bir cilt ve ışıldayan gözlerle herkesi büyüleyeceksin.

Ancak dikkat! Genel enerjin yüksek olsa da bu enerjiyi kontrol etmek önemli. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir koşu ya da enerjini dengede tutacak bir pilates seansı kendini zinde hissetmek adına harika olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…