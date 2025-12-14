Sevgili Aslan, hızlanmaya hazır mısın? Zira bu hafta, kariyerindeki tempo artıyor ve iş hayatında planlanmayan bir hareketlilik başlıyor. Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisi, çalışma düzenini ve günlük görevlerini yoğunlaştırıyor. Haftanın ilk günlerinde, enerjin tavan yapacak ve son derece üretken bir hal alacak, planlı ve dayanıklı bir ruh hali içinde olacaksın. Üst üste gelen görevlerin altından kalkmak için profesyonel bir duruş sergileyerek birikmiş veya bitmeyen işlerini sırayla ve etkili bir şekilde çözeceksin.

Haftanın ikinci yarısında ise Güneş Oğlak burcuna geçiyor ve Kış Gün Dönümü ile birlikte daha sağlıklı rutinler kurman ve iş verimliliğini artırman kolaylaşıyor. Tabii bu durumda enerjini doğru yerlere kanalize etme isteğin artacak. Para konularında da ufak ama etkili bir bütçe düzenlemesi yapabilir ya da masrafları optimize eden yeni bir plan ile gücüne güç de katabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn karesi, partnerinle iletişimde ciddiyet ve netlik getirebilir. İlişkinin geleceği, bir konuda sorumluluk paylaşımı veya ortak hedefler üzerine olgun bir konuşma yapabilirsin. Duygusallıktan çok, gerçekçi adımlar öne çıkıyor. Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta aradığın hızlı bir heyecan veya tutku değil, daha olgun, ayakları yere basan ve geleceğe dönük bir bağ seni kendine çekecek. Ancak bunun için acele etmemen gerektiğini sakın unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…