Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında biraz daha ciddiyet söz konusu olacak gibi görünüyor. Güneş ile Satürn'ün karesi, ilişkindeki iletişim dinamiklerine biraz daha ciddiyet ve belirginlik getirebilir. Bu durum, partnerinle arandaki konuşmalarını biraz daha olgun bir seviyeye taşıyabilir. İlişkinin geleceği, belki de bir konuda sorumluluk paylaşımı veya ortak hedefler üzerine yapacağın bir konuşma, bu haftanın gündem maddeleri arasında yer alabilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta hızlı bir heyecan veya tutku yerine, daha olgun, ayakları yere sağlam basan ve geleceğe dönük bir ilişki ilgini çekebilir. Ancak bu tür bir ilişki için acele etmemen gerektiğini unutma. Her şeyin zamanı var ve doğru ilişki için belki de biraz daha sabırlı olman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…