Sevgili Aslan, kemerlerini bağla! Çünkü bu hafta iş hayatında hızını artırmak için mükemmel bir zaman! Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, iş dünyasında beklenmedik bir hareketlilik yaratıyor ve günlük görevlerin yoğunluğunu artırıyor. Haftanın ilk günlerinde enerjinin doruklara çıkacağı bir döneme giriyorsun. Yüksek performanslı bu dönemde, planlı ve dayanıklı bir ruh hali ile işlerini hızlı ve etkili bir şekilde halledeceksin. Üst üste gelen görevler karşısında profesyonel bir duruş sergileyerek, birikmiş veya tamamlanmamış işlerini sırayla ve etkili bir şekilde çözeceksin.

Haftanın ikinci yarısında ise Güneş'in Oğlak burcuna geçişi ve Kış Gün Dönümü'nün gelmesiyle birlikte, daha sağlıklı rutinler kurmak ve iş verimliliğini artırmak için ideal bir zaman dilimine giriyorsun. Bu süreçte enerjini doğru yerlere yönlendirme isteğin de artacak. Para konularında da ufak ama etkili bir bütçe düzenlemesi yapabilir, masraflarını optimize eden yeni bir plan ile finansal gücünü artırabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…