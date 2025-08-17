18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta iş dünyasında sıkı bağlantılar kurup kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya ne dersin? Haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenden esen rüzgarları iyi değerlendir ve fırsatları kaçırmamak adına radarını daima açık tut. Belki bir dostunun düzenlediği bir davet, belki de beklenmedik bir iş toplantısı, seni beklenmedik bir yola sürükleyebilir ve hayatının rotasını değiştirecek yeni bir yolculuğa çıkarabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu da çevrenden alacağın desteği daha da güçlendiriyor. İster arkadaşların, ister iş çevren olsun, yeni projelerine katkıda bulunabilirler ve bu sayede kendi deneyimlerini ve bilgi birikimini genişletebilirsin. Üstelik Başak Yeni Ayı, sana yepyeni bir çevreye adım atma, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir ekibe katılma şansı sunuyor. Bu değişim, kariyerini uzun vadede olumlu yönde etkileyecek ve belki de yeni bir başlangıca yol açacak. Bu hafta, kendi kaderini şekillendirecek adımlar atma fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…