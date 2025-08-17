onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta iş dünyasında sıkı bağlantılar kurup kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya ne dersin? Haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenden esen rüzgarları iyi değerlendir ve fırsatları kaçırmamak adına radarını daima açık tut. Belki bir dostunun düzenlediği bir davet, belki de beklenmedik bir iş toplantısı, seni beklenmedik bir yola sürükleyebilir ve hayatının rotasını değiştirecek yeni bir yolculuğa çıkarabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu da çevrenden alacağın desteği daha da güçlendiriyor. İster arkadaşların, ister iş çevren olsun, yeni projelerine katkıda bulunabilirler ve bu sayede kendi deneyimlerini ve bilgi birikimini genişletebilirsin. Üstelik Başak Yeni Ayı, sana yepyeni bir çevreye adım atma, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir ekibe katılma şansı sunuyor. Bu değişim, kariyerini uzun vadede olumlu yönde etkileyecek ve belki de yeni bir başlangıca yol açacak. Bu hafta, kendi kaderini şekillendirecek adımlar atma fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

