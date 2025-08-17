onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta iş dünyasında güçlü bağlantılar kurmaya hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenden gelecek fırsatları yakalamak için radarını açık tut. Belki bir davet, belki bir iş toplantısı, beklenmedik bir kapıyı aralayabilir ve seni yeni bir yolculuğa çıkarabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu da çevrenden alacağın güçlü desteği arttırıyor. İster arkadaşların, ister iş çevren olsun, yeni projelerine katkıda bulunabilir ve bu sayede kendi deneyimlerini ve bilgini genişletebilirsin. Üstelik Başak Yeni Ayı, sana yepyeni bir çevreye adım atma, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir ekibe katılma şansı sunuyor. Bu değişim, kariyerini uzun vadede olumlu yönde etkileyecek ve belki de yeni bir başlangıca yol açacak.

Hadi biraz da aşk... Aşk hayatında ise bu haftadan itibaren Güneş ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle biraz dalgalı bir döneme giriyorsun. Partnerinle aranda ani gerilimler olabilir. Belki bir özgürlük ihtiyacı, belki sürpriz bir gelişme, ilişkinin yönünü değiştirebilir. Bu dönemde sakin kalmak ve olayları akışına bırakmak çok önemli. Unutma, her değişim yeni bir başlangıçtır ve belki de bu, senin için yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

