onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, aşk hayatında bu hafta biraz iniş ve çıkışlar yaşanabilir! Çünkü Güneş ile Uranüs arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum, ilişkinde bazı ani gerilimlerin yaşanmasına neden olabilir. Belki de sevdiğin kişiyle aranda bir özgürlük ihtiyacı hissedebilirsin, belki de hiç beklenmedik bir durum ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir.

Bu dönemde, sakinliğini koruman ve olayları olduğu gibi kabul etmen çok önemli. Unutmayın, her değişim yeni bir başlangıç getirir ve belki de bu, senin için yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Tabii bunun için aşk hayatında yaşanan değişimlerin seni korkutmasına izin vermemeli ve sabırlı olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Akrep burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın