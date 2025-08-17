18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, aşk hayatında bu hafta biraz iniş ve çıkışlar yaşanabilir! Çünkü Güneş ile Uranüs arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum, ilişkinde bazı ani gerilimlerin yaşanmasına neden olabilir. Belki de sevdiğin kişiyle aranda bir özgürlük ihtiyacı hissedebilirsin, belki de hiç beklenmedik bir durum ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir.

Bu dönemde, sakinliğini koruman ve olayları olduğu gibi kabul etmen çok önemli. Unutmayın, her değişim yeni bir başlangıç getirir ve belki de bu, senin için yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Tabii bunun için aşk hayatında yaşanan değişimlerin seni korkutmasına izin vermemeli ve sabırlı olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…