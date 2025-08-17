18 Ağustos - 24 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Başak Yeni Ayı'nın enerjisi sağlığına daha fazla önem vermen gerektiğini işaret ediyor. Bu enerji özellikle kemik ve eklem sağlığını ihmal etmemen gerektiğini belirtiyor.

Tam da bu noktada spor yaparken, esneme hareketlerini ihmal etmemelisin. Ayrıca gün içerisinde ani hareketlerden, kas spazmalarından ve ağırlık kaldırırken dikkatsizliklerden kaçınsan iti edersin. Kemik ve eklem sağlığını koruyarak, yaşam kaliteni yükselteceğini de unutma. Daha enerjik, daha dinç bir yaşam sürmek için bedeninin sesine kulak ver. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…