17 Kasım - 23 Kasım Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Kariyer hayatında uzun zamandır emek verdiğin bir konuda, artık perde arkasından sahneye çıkma zamanı geldi. Zira, Yeni Ay'ın Akrep burcunda belirmesi, senin için bir kelebeğin kozasından çıkışını simgeliyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projeyi hayata geçirme, bir dönemi kapatarak yepyeni bir sayfa açma vakti artık geldi.

Bir yandan da Merkür ile Plüton altmışlığının etkisi ile stratejik düşünme yeteneğini bıçak gibi keskinleşecek. İnsanların söylemediklerini bile anlama yeteneğin artacak, riskleri önceden görerek akıllıca hamleler yapabileceksin. Eğer finans, araştırma, yönetim veya gizlilik gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu hafta adeta 'gizli gücün' her gizemi ortaya çıkarmak olacak! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn üçgeni, ilişkine sağlam bir temel atmanı sağlayacak. Duyguların olgunlaşacak, güven ihtiyacın karşılanacak ve partnerinle aranda sorumlulukları paylaşma konusunda dengeli bir ilişki kurulacak. Tabii eğer bekarsan, ciddi bir ilişki arayışında olan biriyle yollarının kesiştiğini fark edebilirler. Bu kişi sıradan bir flörtten çok daha fazlasını, belki de bir gelecek vadediyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
