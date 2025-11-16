Sevgili Akrep, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Kariyer hayatında uzun zamandır emek verdiğin bir konuda, artık perde arkasından sahneye çıkma zamanı geldi. Zira, Yeni Ay'ın Akrep burcunda belirmesi, senin için bir kelebeğin kozasından çıkışını simgeliyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projeyi hayata geçirme, bir dönemi kapatarak yepyeni bir sayfa açma vakti artık geldi.

Bir yandan da Merkür ile Plüton altmışlığının etkisi ile stratejik düşünme yeteneğini bıçak gibi keskinleşecek. İnsanların söylemediklerini bile anlama yeteneğin artacak, riskleri önceden görerek akıllıca hamleler yapabileceksin. Eğer finans, araştırma, yönetim veya gizlilik gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu hafta adeta 'gizli gücün' her gizemi ortaya çıkarmak olacak!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn üçgeni, ilişkine sağlam bir temel atmanı sağlayacak. Duyguların olgunlaşacak, güven ihtiyacın karşılanacak ve partnerinle aranda sorumlulukları paylaşma konusunda dengeli bir ilişki kurulacak. Tabii eğer bekarsan, ciddi bir ilişki arayışında olan biriyle yollarının kesiştiğini fark edebilirler. Bu kişi sıradan bir flörtten çok daha fazlasını, belki de bir gelecek vadediyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…