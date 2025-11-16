Sevgili Akrep, bu hafta senin için önemli bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Kariyer hayatında uzun süredir emek verdiğin bir konuda, artık perde arkasında beklemekten sahneye çıkma zamanı geldi. Yeni Ay'ın Akrep burcunda belirmesi, senin için adeta bir kelebeğin kozasından uçuşunu simgeliyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projeyi hayata geçirme, bir dönemi kapatarak yepyeni bir sayfa açma vakti artık geldi.

Bir yandan da Merkür ile Plüton altmışlığının etkisi ile stratejik düşünme yeteneğinin keskinleşeceğini söyleyebiliriz. İnsanların söylemediklerini bile anlama yeteneğin artacak, riskleri önceden görerek akıllıca hamleler yapabileceksin. Eğer finans, araştırma, yönetim veya gizlilik gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu hafta adeta 'gizli gücün' her gizemi ortaya çıkarmak olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…