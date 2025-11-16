onedio
17 Kasım - 23 Kasım Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için önemli bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Kariyer hayatında uzun süredir emek verdiğin bir konuda, artık perde arkasında beklemekten sahneye çıkma zamanı geldi. Yeni Ay'ın Akrep burcunda belirmesi, senin için adeta bir kelebeğin kozasından uçuşunu simgeliyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projeyi hayata geçirme, bir dönemi kapatarak yepyeni bir sayfa açma vakti artık geldi.

Bir yandan da Merkür ile Plüton altmışlığının etkisi ile stratejik düşünme yeteneğinin keskinleşeceğini söyleyebiliriz. İnsanların söylemediklerini bile anlama yeteneğin artacak, riskleri önceden görerek akıllıca hamleler yapabileceksin. Eğer finans, araştırma, yönetim veya gizlilik gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu hafta adeta 'gizli gücün' her gizemi ortaya çıkarmak olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

