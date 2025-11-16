Sevgili Akrep, bu hafta sonu gökyüzünde burcunu etkileyen bir Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay, özellikle hormonal ritmini biraz sallayabilir. Belki de kendini biraz daha huzursuz hissedeceksin, belki de enerjin biraz düşebilir. Ama endişelenmeyin, bu durum geçici olacak ve siz yine eski enerjinize kavuşacaksınız.

Bu süreçte uyku düzenine biraz daha özen göstermende fayda var. Belki biraz daha erken yatmayı düşünebilirsin ya da belki de biraz daha fazla uyuyabilirsin. Su tüketimini de artırmayı ihmal etme. Su, vücudunun dengesini korumak için en iyi dostun olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…