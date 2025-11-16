onedio
17 Kasım - 23 Kasım Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 17 Kasım - 23 Kasım haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta sonu gökyüzünde burcunu etkileyen bir Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay, özellikle hormonal ritmini biraz sallayabilir. Belki de kendini biraz daha huzursuz hissedeceksin, belki de enerjin biraz düşebilir. Ama endişelenmeyin, bu durum geçici olacak ve siz yine eski enerjinize kavuşacaksınız.

Bu süreçte uyku düzenine biraz daha özen göstermende fayda var. Belki biraz daha erken yatmayı düşünebilirsin ya da belki de biraz daha fazla uyuyabilirsin. Su tüketimini de artırmayı ihmal etme. Su, vücudunun dengesini korumak için en iyi dostun olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Reklam

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
