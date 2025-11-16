Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ile Satürn'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgen, romantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Bu güçlü göksel etkileşim, duygusal dünyanda bir olgunlaşma süreci başlatacak ve içindeki güven ihtiyacını tamamen karşılayacak. Partnerinle aranda sorumlulukları paylaşma konusunda daha dengeli bir ilişki kurulacak.

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta hayatına ciddi bir ilişki arayışında olan birinin gireceğini görebilirsin. Bu kişiyle yolların kesiştiğinde, sıradan bir flörtten çok daha fazlasını hissedeceksin. Belki de bu kişi, hayatının geri kalanını birlikte geçirebileceğin kişi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…