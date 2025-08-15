onedio
16 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ağustos Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjinin tavan yapması için biraz harekete ne dersin? Belki de yeni bir spor dalını denemek tam sana göre olabilir. Pilates, hem bedenin hem de zihnin disiplinini artıran bir spor dalı. Üstelik kısa süreli pilates egzersizleri bile kaslarını güçlendirirken, aynı zamanda esnekliğini de artırıyor. Direnç egzersizleri ise vücuttaki kas oranını artırarak, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, bol lifli atıştırmalıkların da gün boyu enerjinin yüksek kalmasına yardımcı olduğunu unutma. Bu tür yiyecekler sindirim sistemini rahatlatırken, aynı zamanda uzun süre tok hissetmeni sağlar. Akşamları ise ekran ışığından uzak durarak, uyku kaliteni artırabilirsin. Uyandığında kendini daha dinç ve enerjik hissetmek için gece yatmadan önce telefonunla ya da bilgisayarınla geçirdiğin süreyi azaltmayı denemenin tam sırası. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

