16 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün enerjisiyle dolup taşıyorsun! İşte, hafta sonu ritmine ayak uydurmanın ve enerjini en yüksek seviyeye çıkartmanın tam zamanı. Sabahın ilk ışıklarında uyanıp, hedeflerini yeniden gözden geçirme, yapılacaklar listesini güncelleme ya da belki de üzerinde çalıştığın bir projeye son dokunuşları yapma fikri seni adeta uçuruyor. Bu, enerjini ve motivasyonunu tavana çıkarıyor ve seni hafta sonu moduna tam anlamıyla hazırlıyor.

Öğleden sonra ise işlerini bir kenara bırakıp tamamen rahatlama moduna geçiyorsun. Belki bir kitap okumak, belki bir film izlemek ya da belki de bir sanat projesine dalmak... Ruhunu besleyecek, keyif alacağın uğraşlara yönelmek senin için kaçınılmaz. Bu değişim, hafta başında tazelenmiş ve güçlü hissetmeni sağlayacak. Bize soracak olursan, gökyüzünde sular durulmuşken hayatın tadını çıkar ve kısa bir tatil kaçamağı ile kendini ödüllendir.

Dolayısıyla bu hafta sonu, enerjini ve motivasyonunu yükseltmek için sabahları hedeflerini gözden geçir, öğleden sonraları ise ruhunu besleyecek aktivitelere yönel. Ve unutma, gökyüzünde sular durulmuşken, hayatın tadını çıkar ve kendini kısa bir tatil kaçamağıyla ödüllendir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…