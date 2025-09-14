15 Eylül - 21 Eylül Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ile Mars'ın yörüngende yaptığı altmışlık dans, hayatına adeta bir enerji fırtınası ve manyetik bir çekicilik getiriyor. İşte bu sayede kariyerinde beklenmedik bir hızda gelişmeler yaşanabilir. Bu da seni başarı konusunda motive edecek, uzun süredir emek verdiğin bir proje ya da planı somutlaştırman için cesaret verecektir.

Özellikle finansal konular, ortaklaşa işler veya strateji gerektiren durumlar söz konusu olduğunda, keskin zekan ve hırslı tavrınla fark yaratabilirsin. Ancak bu dönemde hırslı tavrınla değil, daha uyumlu ve iş birliğine açık bir tutumla hareket etmen, çevrenden destek bulmanı kolaylaştıracak. Patronların ya da iş arkadaşların tarafından güven kazanabileceğin, kararlılığınla ön plana çıkabileceğin bir gün seni bekliyor. Şimdi ilerlemenin tam zamanı!

Aşk hayatında ise Venüs ve Mars'ın bu büyülü altmışlığı, seni adeta bir aşk mıknatısı haline getiriyor. Bir ilişkin varsa, partnerlerinle daha tutkulu ve daha yakın bir iletişim kurabilirsin. Romantik anlar, ilişkinin temelini daha da güçlendirecektir. Gelelim bekar Akrep burçlarına: Kalbinin derinliklerine dokunacak bir karşılaşma ihtimaline açık olmalısın. Çekim gücün artarken, karşına çıkan kişiler üzerinde etkileyici bir iz bırakabilirsin. Bugün duygularını gizlemek yerine paylaşmak ise sana yepyeni kapılar aralayabilir. Haydi söyle... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…