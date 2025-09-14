onedio
15 Eylül - 21 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Eylül - 21 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 15 Eylül - 21 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü senin için adeta bir aşk şöleni hazırlıyor. Venüs ve Mars'ın büyülü altmışlığı, seni adeta bir aşk mıknatısı haline getirecek ve etrafındakileri adeta büyüleyecek. Tutkulu bir aşkın kahramanı olmaya hazır mısın? Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle daha tutkulu ve daha yakın bir iletişim kurabileceğin bir dönem seni bekliyor. Romantik anlar, ilişkinin temelini daha da güçlendirecek ve belki de hiç beklemediğin sürprizlere yol açacak. 

Peki ya bekar Akrep burçları? Onları da unutmadık tabii ki. Kalbinin derinliklerine dokunacak bir karşılaşma ihtimaline açık olmalısın. Çekim gücün artarken, karşına çıkan kişiler üzerinde etkileyici bir iz bırakabilirsin. Belki de aşkı hiç beklemediğin bir yerde, hiç beklemediğin bir anda bulacaksın. Yani, bugün duygularını gizlemek yerine paylaşmak ise sana yepyeni kapılar aralayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
