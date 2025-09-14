onedio
15 Eylül - 21 Eylül Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın ilk günlerinde kendini biraz yorgun ve bitkin hissetmeye başladığını fark edebilirsin. Hem zihinsel hem de fiziksel açıdan biraz tükenmişlik hissi yaşayabilirsin. Ancak endişelenme, bu durumu hızlıca düzeltebilecek birkaç önerimiz var.

Öncelikle, su tüketimini artırmanı öneriyoruz. Bu, hem enerjini yükseltecek hem de genel sağlığına katkıda bulunacaktır. Bir başka önerimiz de, küçük yürüyüşler yapman ve hafif kardiyo egzersizleri ile vücudunu hareket ettirmeniz. Bu, kan dolaşımını hızlandırarak enerji seviyeni yükseltecek ve genel ruh halini iyileştirecektir. Hafif bir koşu, bisiklete binme veya hatta dans etme gibi aktiviteleri deneyebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

