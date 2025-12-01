onedio
Yeni Yıl Öncesinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Yeni Yıl Öncesinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 16:01

Yeni yıl yaklaşmışken bu yılın son Billboard Hot 100 listesini mercek altına alıyoruz! Listede bizi hangi şarkılar karşıladı? Bu ay yeni yıl ruhu listelere hemen akmış durumda. Bize de incelemek düşer!

Herkese mutlu seneler! 🌲 🎅 🎁

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Cody Johnson - Travelin' Soldier

Wham! - Last Christmas

Sabrina Carpenter - Tears

Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Sabrina Carpenter - Manchild

Tate McRae - TIT FOR TAT

Ariana Grande - Santa Tell Me

Bir sonraki Hot 100 listesinde, yani seneye görüşmek üzere. 😝 Müziksiz kalmayın!

Bu espriyi yapmasaydık olmazdı.

