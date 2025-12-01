Yeni Yıl Öncesinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yeni yıl yaklaşmışken bu yılın son Billboard Hot 100 listesini mercek altına alıyoruz! Listede bizi hangi şarkılar karşıladı? Bu ay yeni yıl ruhu listelere hemen akmış durumda. Bize de incelemek düşer!
Herkese mutlu seneler! 🌲 🎅 🎁
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Cody Johnson - Travelin' Soldier
Wham! - Last Christmas
Sabrina Carpenter - Tears
Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree
Bobby Helms - Jingle Bell Rock
Sabrina Carpenter - Manchild
Tate McRae - TIT FOR TAT
Ariana Grande - Santa Tell Me
Bir sonraki Hot 100 listesinde, yani seneye görüşmek üzere. 😝 Müziksiz kalmayın!
