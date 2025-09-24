Yeni Aldıkları Aracın Otomatik Far Sistemi Karşısında Heyecanını Gizleyemeyen Vatandaşlar

Otomobil şirketleri son yıllarda sadece tasarım ve konfora değil güvenlik önlemlerine de ciddi yatırımlar yapıyor. Şerit takip asistanları, kör nokta uyarı sistemleri gibi özellikler güvenlik açısından hem araç sahiplerine hem de trafikteki diğer kişiler için güvenlik sağlıyor ve tüketici de bu tip özellikleri daha çok önemsiyor.

Özellikle gece yolculuklarında sürücülerin görüş konforunu sağlayan teknolojilerin başında da far sensörleri geliyor. Karşıdan gelen cismi tanıyan bu sensörler sadece kısa değil uzun farları da yol durumu ve karşıdan araç gelmesi durumlarına göre otomatik ayarlıyor. Viral olan video da Sivas'ta yeni aldıkları aracın bu özelliğini test eden ve testin başarılı olmasıyla heyecanını gizleyemeyen vatandaşın tepkileri üzerine...