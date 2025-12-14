onedio
Yemek Yemeye Gidip Kendisini Unutan Annesini Yanına Çağıran Kuzuyu İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
14.12.2025 - 08:44

Her canlı türünde, anne ve bebekler arasındaki iletişim eşsiz ve özeldir. Bu özel bağ, annenin bebeğine olan sevgisi ve bebeğin annesine olan güveni ile oluşuyor. Bu etkileşim, hayatın ilk anlarından itibaren başlıyor ve hayat boyu devam ediyor. Bu nedenle, anne ve bebek arasındaki iletişim, hayatın en önemli ve değerli yönlerinden biri.

Yenidoğan bir kuzunun kendisini unutup yemek yemeye giden annesini çağırdığı video sosyal medyada viral oldu. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSE2mo...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Yemleme saatini görünce yavruyu unuttu."

Kuzuyu gece doğuran anne yemleme saati olunca kuzuyu ahırda bırakıp yemek yemeye gitmiş. Koyunların sahibi 'elif_dagli05' ise durumu fark edince, kuzuya annesini çağırması için yardımcı oldu. Ortaya ise kapleri pamuk gibi yapan bir video çıktı.

