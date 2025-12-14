Yemek Yemeye Gidip Kendisini Unutan Annesini Yanına Çağıran Kuzuyu İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSE2mo...
Her canlı türünde, anne ve bebekler arasındaki iletişim eşsiz ve özeldir. Bu özel bağ, annenin bebeğine olan sevgisi ve bebeğin annesine olan güveni ile oluşuyor. Bu etkileşim, hayatın ilk anlarından itibaren başlıyor ve hayat boyu devam ediyor. Bu nedenle, anne ve bebek arasındaki iletişim, hayatın en önemli ve değerli yönlerinden biri.
Yenidoğan bir kuzunun kendisini unutup yemek yemeye giden annesini çağırdığı video sosyal medyada viral oldu. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Yemleme saatini görünce yavruyu unuttu."
