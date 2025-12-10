Tüm Ebeveynler İzlesin: "Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?" Deneyi Başarılı Sonuçlandı

Çocukların bir alışkanlık edinmelerini sağlamak, ebeveynler ve eğitimciler için oldukça zorlu bir süreç. Genellikle verilen tavsiyeler ve öğütler, yetersiz kalabiliyor. Çünkü çocuklar onlara söylenenden çok, çevresinde gördüklerini tekrar ederek alışkanlık ediniyorlar. Bu noktada eğitimcilere ve ebeveynlere büyük bir görev düşüyor.

Bir okulda iki öğretmen, hiçbir şey söylemeden kitaplarını alıp okumaya başladı. Onları gören öğrenciler ise kitaplıktan birer kitap alarak yanlarına oturdu.