Tüm Ebeveynler İzlesin: "Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?" Deneyi Başarılı Sonuçlandı

Çocukların bir alışkanlık edinmelerini sağlamak, ebeveynler ve eğitimciler için oldukça zorlu bir süreç. Genellikle verilen tavsiyeler ve öğütler, yetersiz kalabiliyor. Çünkü çocuklar onlara söylenenden çok, çevresinde gördüklerini tekrar ederek alışkanlık ediniyorlar. Bu noktada eğitimcilere ve ebeveynlere büyük bir görev düşüyor.
Bir okulda iki öğretmen, hiçbir şey söylemeden kitaplarını alıp okumaya başladı. Onları gören öğrenciler ise kitaplıktan birer kitap alarak yanlarına oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burada izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arından bir aile de bu deneyi çocukları ile denedi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın