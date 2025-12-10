onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tüm Ebeveynler İzlesin: "Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?" Deneyi Başarılı Sonuçlandı

Tüm Ebeveynler İzlesin: "Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?" Deneyi Başarılı Sonuçlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.12.2025 - 13:42

İçerik Devam Ediyor

Çocukların bir alışkanlık edinmelerini sağlamak, ebeveynler ve eğitimciler için oldukça zorlu bir süreç. Genellikle verilen tavsiyeler ve öğütler, yetersiz kalabiliyor. Çünkü çocuklar onlara söylenenden çok, çevresinde gördüklerini tekrar ederek alışkanlık ediniyorlar. Bu noktada eğitimcilere ve ebeveynlere büyük bir görev düşüyor. 

Bir okulda iki öğretmen, hiçbir şey söylemeden kitaplarını alıp okumaya başladı. Onları gören öğrenciler ise kitaplıktan birer kitap alarak yanlarına oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burada izleyebilirsiniz;

Arından bir aile de bu deneyi çocukları ile denedi.

Arından bir aile de bu deneyi çocukları ile denedi.

Bir anda sessizce salonda kitap okumaya başlayan aile çocuklarına herhangi bir şey söylemedi. O sırada oyunca olan çocuklar durumu fark edince, sessizce kitaplarını alarak koltuklara geçtiler.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın