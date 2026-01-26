Yediğin Kahvaltılıklara Göre Hangi Türkçe Pop Yıldızısın?
Seçimlerin seni her anlamda ele veriyor. Kendini gizlemek istiyorsan üzgünüz, seçimlerini de gizlemen gerekecek. Bizden bir şey kaçmaz!
Kahvaltılık seçimlerine bakarak bile birçok şey söyleyebiliriz ama biz bu sefer hangi Türkçe pop yıldızı olduğunu söylemeye karar verdik! Öğrenmek için teste başla!
1. Ekmeksiz kahvaltı olmaz! Bir ekmek seç.
2. Peynir seçmeni istesek?
3. Peynir olmadan zeytin olmaz! Seçer misin birini?
4. Yumurtanı nasıl alırsın?
5. Şimdi bu yumurtalardan birini seç!
6. Kahvaltıda tatlı da olsun biraz. Bir reçel seç!
7. Şimdi bu şarküteri ürünlerinden birini seç.
8. Kahvaltıda ya da kahvaltıdan sonra tercih ettiğin içecek hangisi?
Tarkan!
Sezen Aksu!
Kenan Doğulu!
Sıla!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
