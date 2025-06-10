Yaş Farkı Dillere Fena Düştü: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/seli...
Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Selin Türkmen, diziden ayrıldıktan sonra bir süredir ortalarda görünmüyordu. Yazı fırsat bilen Türkmen, soluğu sevgilisiyle birlikte Bodrum’da aldı. Posta'nın haberine göre tatillerini Cennet Koyu’nda geçiren çiftin romantik anları sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikilinin arasındaki yaş farkı olay oldu, yorum yağdı. İşte detaylar…
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Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde “Çimen” karakterine hayat veren Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.
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“Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!”
Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu, bu kez magazin objektiflerine Bodrum Cennet Koyu’nda sevgilisiyle birlikte takılırken yakalandı.
Buyrunuz o yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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