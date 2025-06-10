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Yaş Farkı Dillere Fena Düştü: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Yaş Farkı Dillere Fena Düştü: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 14:40

Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Selin Türkmen, diziden ayrıldıktan sonra bir süredir ortalarda görünmüyordu. Yazı fırsat bilen Türkmen, soluğu sevgilisiyle birlikte Bodrum’da aldı. Posta'nın haberine göre tatillerini Cennet Koyu’nda geçiren çiftin romantik anları sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikilinin arasındaki yaş farkı olay oldu, yorum yağdı. İşte detaylar…

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/seli...
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Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde “Çimen” karakterine hayat veren Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde “Çimen” karakterine hayat veren Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

Dizi reyting rekorları kırarken, Çimen karakteri de izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla diziden ayrılan Türkmen, konuyla ilgili olarak, “Senaryo böyle gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Bir de okuyorum.” açıklamasını yapmıştı.

Dizinin fanları henüz Çimen karakterinin yokluğuna alışamamışken, sosyal medyada yeni bir tartışma fitilini ateşlemişti. Kerimcan Durmaz, diziyi izlerken çektiği videoda şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmişti:

“Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!”

“Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!”

Bu açıklama sonrasında Google aramaları adeta patladı.  Çıkan sonuçlarda Türkmen’in 1979 doğumlu olduğu yazıyordu. Gelen sorulara daha fazla kayıtsız kalamayan Selin Türkmen, Instagram’dan bir video paylaşarak, gerçek yaşını açıklamıştı. 2000 doğumlu olduğunu söyleyen oyuncu aynı adı paylaştığı başka oyuncu olduğu için bir karışıklık yaşandığını söylemişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu, bu kez magazin objektiflerine Bodrum Cennet Koyu’nda sevgilisiyle birlikte takılırken yakalandı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu, bu kez magazin objektiflerine Bodrum Cennet Koyu’nda sevgilisiyle birlikte takılırken yakalandı.

Teknelerine demir atan çift, tüm gün boyunca güneşlenip yüzmenin tadını çıkardı. Ancak gündemi asıl sallayan şey, çiftin gözlerden kaçmayan romantik anları oldu. Her fırsatta birbirlerini öpmeye doyamayan ikili, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kimi kullanıcılar aralarındaki yaş farkına takıldı, kimi ise dizideki Gökhan karakterine gönderme yaparak 'O daha yakışıklıydı' dedi.

Buyrunuz o yorumlardan bazıları:

Buyrunuz o yorumlardan bazıları:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Baris Caliskan

💰💰💰 Freddy Krüger’a bile aşık olurlar, yeter ki 💰💰💰💰 olsun

futboltopu20

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