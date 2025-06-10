Yaş Farkı Dillere Fena Düştü: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Dizi reyting rekorları kırarken, Çimen karakteri de izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla diziden ayrılan Türkmen, konuyla ilgili olarak, “Senaryo böyle gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Bir de okuyorum.” açıklamasını yapmıştı.

Dizinin fanları henüz Çimen karakterinin yokluğuna alışamamışken, sosyal medyada yeni bir tartışma fitilini ateşlemişti. Kerimcan Durmaz, diziyi izlerken çektiği videoda şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmişti: