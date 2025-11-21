Yağmur Ün Kimdir, Kaç Yaşında? Yağmur Ün Hangi Dizilerde Oynadı?

Yağmur Ün, dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz çok küçük yaşlardayken kamera karşısına geçerek oyunculuk serüvenine adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında “Fanatik” dizisiyle yaşadı ve bu deneyim onun ekran yolculuğunun da başlangıcı oldu. Çocuk yaşta birçok projede yer alması, sektörde erken tanınmasını sağladı.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ün, kariyerini sadece televizyonla sınırlı tutmadı. Eğitim hayatını da ihmal etmedi ve Üsküdar Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimini tamamladı. Eğitimle birlikte ilerleyen bu sanat yolculuğu, onun disiplinli ve kararlı bir profil çizmesini sağladı.

Yağmur Ün Kaç Yaşında?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

Yağmur Ün Nereli?

Yağmur Ün, İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini de İstanbul’da, Üsküdar’da tamamladı. Eğitim hayatını yine bu şehirde sürdürdü ve üniversite eğitimini Beykoz’da aldı.