Yağmur Ün Kimdir, Kaç Yaşında? Yağmur Ün Hangi Dizilerde Oynadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 14:20

Yağmur Ün uzun yıllardır ekranlarda olan bir isim. Çocuk yaşta oyunculuğa başladı. En çok Alemin Kralı dizisiyle tanındı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Peki Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında? Yağmur Ün hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Yağmur Ün Kimdir?

Yağmur Ün, dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz çok küçük yaşlardayken kamera karşısına geçerek oyunculuk serüvenine adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında “Fanatik” dizisiyle yaşadı ve bu deneyim onun ekran yolculuğunun da başlangıcı oldu. Çocuk yaşta birçok projede yer alması, sektörde erken tanınmasını sağladı.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ün, kariyerini sadece televizyonla sınırlı tutmadı. Eğitim hayatını da ihmal etmedi ve Üsküdar Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimini tamamladı. Eğitimle birlikte ilerleyen bu sanat yolculuğu, onun disiplinli ve kararlı bir profil çizmesini sağladı.

Yağmur Ün Kaç Yaşında?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

Yağmur Ün Nereli?

Yağmur Ün, İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini de İstanbul’da, Üsküdar’da tamamladı. Eğitim hayatını yine bu şehirde sürdürdü ve üniversite eğitimini Beykoz’da aldı.

Yağmur Ün Evli mi? Yağmur Ün Kiminle Evli?

Yağmur Ün’ün özel hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. 2022 yılında doktor Doğaç Ergezen ile evlendiği, 2023 yılında ise bu evliliği sonlandırdığı biliniyor. Bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

Boşanma süreci anlaşmalı şekilde sonuçlandı. Güncel olarak kamuoyuna yansıyan bir evliliği bulunmuyor. Bunun yerine, daha çok kariyerine ve yeni projelerine odaklandığı görülüyor.

Yağmur Ün Hangi Dizilerde Oynadı?

Yağmur Ün, 1999 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. Özellikle Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen Kıral karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından gelen projelerle kariyerini istikrarlı şekilde sürdürdü.

Yağmur Ün’ün yer aldığı yapımlar:

  • Fanatik (1999)

  • Zerda (2002)

  • Ah Be İstanbul (2004)

  • Haziran Gecesi (2004)

  • Kalp Gözü (2004)

  • Hızlı Adımlar (2004)

  • Medine (2005)

  • Elde Var Hayat (2010)

  • Alemin Kıralı (2011-2013)

  • Nerde O Yeminler (2013)

  • Hıyanet Sarmalı (2014)

  • Yetim Gönüller (2014-2015)

  • Sungurlar (2015)

  • Kırgın Çiçekler (2015-2016)

  • Göçebe (2017)

  • Keloğlan (2017)

  • Söz (2017-2019)

  • Bekarlığa Feda (2019)

  • Kalk Gidelim (2020-2021)

  • Randıman (2020)

  • Parlayan İncinin Garip Hikayesi (2020)

  • Çember: Sırlar Apartmanı (2021)

  • Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (2022)

  • Her Şey Dahil (2022)

  • Paranoya (2024)

  • Bu Bir Başlangıç (2024)

  • Boyacı Kızlar (yakında)

