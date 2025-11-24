onedio
Vietnam'da Yoğun Trafikte Karşıya Geçmeye Çalışan Kadının Videosu İzlerken Bile Gerilmemize Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2025 - 14:20

Birçok ülkede, trafik oldukça kaotik. Yoğun araç trafiği, karmaşık yol koşulları ve düzensiz sürüş davranışları, özellikle yayalar için ciddi tehlikeler barındırıyor. Her gün, binlerce araç ve sürücü, bu zorlu trafik koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Elbette o ülkenin insanları genel olarak bu duruma alışıyor ve trafik konusunda birbirinin dilinden anlıyorlar. 

Bir kadın Vietnam'da akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anları paylaştı. O anlar izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Düzgün trafik akışı, hayati öneme sahip.

Her yıl dünyanın dört bir yanında sayısız insan hayatını kaybediyor. Doğru yönetmelikler ve cezalarla trafik daha sağlıklı hale getirilebilir. Aynı zamanda insanlara da bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Hem kendimiz hem trafikteki tüm insanlar için kurallara saygılı olmak çok önemli.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
