Vietnam'da Yoğun Trafikte Karşıya Geçmeye Çalışan Kadının Videosu İzlerken Bile Gerilmemize Sebep Oldu

Birçok ülkede, trafik oldukça kaotik. Yoğun araç trafiği, karmaşık yol koşulları ve düzensiz sürüş davranışları, özellikle yayalar için ciddi tehlikeler barındırıyor. Her gün, binlerce araç ve sürücü, bu zorlu trafik koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Elbette o ülkenin insanları genel olarak bu duruma alışıyor ve trafik konusunda birbirinin dilinden anlıyorlar.

Bir kadın Vietnam'da akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anları paylaştı. O anlar izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.