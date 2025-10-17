onedio
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Düşen Reytinginden Survivor Nefise'nin Estetiğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in Düşen Reytinginden Survivor Nefise'nin Estetiğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek gündemden düşmek bilmiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek gündemden düşmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla 4 sezondur eleştirilerin odağında. Kendisini eleştirenlere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek yanıt veren Feyza Civelek'e bir savunma da Şerbo senaryosundan geldi. Kızılcık Şerbeti'nin senaristliğini üstlenen annesi Melis Civelek, kızının oyunculuğunu eleştirenlere o sahnelerle yanıt verdi.

Detaylar:

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nefise Karatay, 2023 ve 2024 sezonlarında yarışmıştı.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nefise Karatay, 2023 ve 2024 sezonlarında yarışmıştı.

Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay'ı muhakkak tanırsınız. Survivor'a iki kez katılan Nefise daha önce şampiyonluk ve ikincilik elde etmişti. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Nefise Karatay, estetikliler kervanına katıldı. Dudaklarına dolgu yaptıran Nefise'nin değişimi görenleri şaşırttı.

Detaylar:

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak!

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak!

NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı dizilerinin arasında yer alan Kıskanmak, yayınlandığı günden itibaren beklenen reyting başarısını gösteremedi. Sosyal medyada ise Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde yer aldığı dizinin final yapacağı iddia edildi. Kıskanmak dizisinin resmi X hesabından final iddiaları hakkında açıklama geldi.

Detaylar:

Özlemini çektiğimiz aşiret dizilerine geri dönmemizi sağlayan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Özlemini çektiğimiz aşiret dizilerine geri dönmemizi sağlayan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala zirvede. Her hafta yeni bir rekora imza atmasına alışkın olduğumuz Uzak Şehir, 13 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 33. bölüm sonrasında flaş reyting düşüşü yaşadı. Reyting uzmanı Burak Sakar, Uzak Şehir'in düşüşünün sebebini açıkladı.

Detaylar:

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Osman dizisinin ismi Kuruluş Orhan olmuş bir de yeni başrol olarak Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılmıştı.

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Osman dizisinin ismi Kuruluş Orhan olmuş bir de yeni başrol olarak Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılmıştı.

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin çekimleri devam ederken hala herhangi bir afiş paylaşımı yapılmamıştı. Sonunda Kuruluş Orhan dizisinin beklenen afişi yayınlandı.

Detaylar:

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Hüsnü Çoban'ın ölüm kalım savaşını izliyoruz.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Hüsnü Çoban'ın ölüm kalım savaşını izliyoruz.

Kanal D'nin 20 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri için ölüm senaryosu yazıldı. Ali tarafından vurularak yaralanan Hüsnü'nün ölüp ölmeyeceği seyirciyi diken üzerinde tutarken bir seyirci, Özgür Ozan'a Hüsnü Çoban konusunda dert yandı.

Detaylar:

MasterChef Türkiye jürilerinin restoranlarındaki yemek fiyatları sık sık gündem oluyor.

MasterChef Türkiye jürilerinin restoranlarındaki yemek fiyatları sık sık gündem oluyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinin mekanına gidip fiyat araştırması yapan sosyal medya kullanıcılarına bir yenisi daha eklendi. Danilo Şef ve Somer Şef'in restoranındaki yemek ücretleri sık sık gündem olurken bu defa bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın MYK Restoran adlı mekanına giderek ne kadar hesap ödediğini paylaştı.

Detaylar:

Berk Atan'ın başrolde yer aldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Berk Atan'ın başrolde yer aldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin kadrosunda ise ciddi değişiklikler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Erdal Özyağcılar'ın veda edeceğinin duyurulduğu Gönül Dağı'na yeni bir isim dahil olacak.

Detaylar:

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı perşembe akşamları seyirciyle buluşuyor.

NOW’ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı perşembe akşamları seyirciyle buluşuyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolündeki dizi Uzak Şehir’in yanı sıra bu sıralar en çok konuşulan aşiret dizilerinden oldu. E tabi dizilerimizin olmazsa olmazı bir aşk üçgeni Halef’te de var. Dün yayınlanan yeni bölümde de Aybüke Pusat’ın oyunculuğu dikkat çekti. X’te diziden paylaşılan kesit anında viral oldu. Dizi severler Aybüke Pusat’ı oyunculuğu sebebiyle eleştirdi.

Detaylar:

Kanal D'nin her hafta reyting birincisi olmayı başaran dizisi Eşref Rüya, son zamanların favorilerinden.

Kanal D’nin her hafta reyting birincisi olmayı başaran dizisi Eşref Rüya, son zamanların favorilerinden.

Şimdiyse Birsen Altuntaş Eşref Rüya ailesinin büyüdüğünü duyurdu. Hafize ananın torunu olmak için yeni bir oyuncu kadroya katıldı.

Detaylar:

Uzak Şehir'in etki altına almadığı bir Meclis kalmıştı.

Uzak Şehir’in etki altına almadığı bir Meclis kalmıştı.

CHP kurultay davası yaklaşırken Meclis’te ilginç anlar yaşandı. Yıldız Yazıcıoğlu, Tele1’de yaptığı açıklamada Uzak Şehir dizisi üzerinden CHP kurultay davasına yönelik fikir yürütüldüğünü, dizinin kulislere konu olduğunu anlattı.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın