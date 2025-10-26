onedio
Üst Üste Uyarılar Geldi: Bu Gece Trablus Üzerinden Çöl Tozu Geliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
26.10.2025 - 17:43

İstanbul, geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların etkisi altına girdi. Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste uyarılar gelmeye devam ederken kent genelinde Pazartesi gününden itibaren yağışların artacağı belirtildi. Ülkemizdeki yağışlı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Hava Forum ise bu gece (26 Ekim) ülkemize Trablus üzerinden çöl tozu geleceğini duyurdu.

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Ülkemizdeki yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Özellikle İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Ardından AKOM, 27 Ekim Pazartesi günü de İstanbul genelinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'da zaman zaman fırtınanın da etkili olması bekleniyor. Yağışların önümüzdeki günlerde süreceği aktarılıyor. 

Öte yandan Hava Forum, dikkat edilmesi gereken başka bir konuya dair paylaşımda bulundu.

Bu gece Trablus üzerinden çöl tozu geliyor!

X'te meteorolojiye dair güncel paylaşımlar yapan Hava Forum, son paylaşımında 'Trablus üzerinden çöl tozu geliyor. Bu gece ülkemize giriş yapacak. Pazartesi tozluyuz.' dedi.

Hava Forum, ayrıca vatandaşları aşağıdaki konularda uyardı:

  • Araba yıkamayın.

  • Cam silmeyin.

  • Perdeleri yıkamayın.

  • Suyu boşa harcamayın.

Hava Forum'un ilgili paylaşımı;

twitter.com

