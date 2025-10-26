Üst Üste Uyarılar Geldi: Bu Gece Trablus Üzerinden Çöl Tozu Geliyor!
İstanbul, geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların etkisi altına girdi. Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste uyarılar gelmeye devam ederken kent genelinde Pazartesi gününden itibaren yağışların artacağı belirtildi. Ülkemizdeki yağışlı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Hava Forum ise bu gece (26 Ekim) ülkemize Trablus üzerinden çöl tozu geleceğini duyurdu.
Peki ne yapmamız gerekiyor?
Ülkemizdeki yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Bu gece Trablus üzerinden çöl tozu geliyor!
Hava Forum'un ilgili paylaşımı;
