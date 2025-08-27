onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türk Vatandaşlarına ABD Vizesi Müjdesi: Yüzde 135’lik Vize Zammından Etkilenmeyecekler

Türk Vatandaşlarına ABD Vizesi Müjdesi: Yüzde 135’lik Vize Zammından Etkilenmeyecekler

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 08:58

ABD’den alınan turistik vizenin ücretlerine yüzde 135’lik zam gelmişti. 185 dolar (7 bin 592 TL) olan vize ücreti 435 dolara (17 bin 853 TL) yükseltmişti.

T24’ün ABD Türkiye Büyükelçiliği’ne dayandırdığı haberine göre, Türk vatandaşları ABD vizelerine yapılan fahiş zamdan etkilenmeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD turistik vizesi yapılan yüzde 135’lik zamla dünyanın en pahalı vizelerinden biri haline gelmişti.

ABD turistik vizesi yapılan yüzde 135’lik zamla dünyanın en pahalı vizelerinden biri haline gelmişti.

435 dolara yükselen vize ücretleri nedeniyle ABD’nin ciddi bir turist kaybı yaşayacağı iddia edilirken, Türk vatandaşlarına ise ABD vizesi için müjde gibi bir halde.

T24’te yer alan habere göre, ABD’nin Türk Büyükelçiliği Türk vatandaşlarının vize ücret tarifilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. ABD’den turistik vize almak isteyen Türk vatandaşları yine 185 dolar vize ücreti ödeyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın