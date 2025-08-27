Türk Vatandaşlarına ABD Vizesi Müjdesi: Yüzde 135’lik Vize Zammından Etkilenmeyecekler

435 dolara yükselen vize ücretleri nedeniyle ABD’nin ciddi bir turist kaybı yaşayacağı iddia edilirken, Türk vatandaşlarına ise ABD vizesi için müjde gibi bir halde.

T24’te yer alan habere göre, ABD’nin Türk Büyükelçiliği Türk vatandaşlarının vize ücret tarifilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. ABD’den turistik vize almak isteyen Türk vatandaşları yine 185 dolar vize ücreti ödeyecek.