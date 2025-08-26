ABD Vizesine Yüzde 135’lik Büyük Zam: ABD Vize Ücreti 185 Dolardan 435 Dolara Yükseldi

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri de (F, J, M) ek ücretten etkilenecek.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş gözlemlenirken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandı. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir.

ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi. Bu durum, 2024’te 94,6 milyon turist ağırlayan ve 2025’te 130 milyon turisti hedefleyen ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabilir.