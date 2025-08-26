onedio
ABD Vizesine Yüzde 135’lik Büyük Zam: ABD Vize Ücreti 185 Dolardan 435 Dolara Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 13:26

ABD, “Visa Integrity Fee” uygulamasıyla turist vizelerinin ücretini yüzde 135 artırarak 435 dolara çıkardı. Kararın turizm gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayba yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu zamla birlikte ABD turist vizesi dünyanın en pahalı vizelerinden biri haline geldi.

ABD turist vizesi ücretlerine yüzde 135 zam geldi, dünyanın en pahalı vizelerinden biri oldu.

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri de (F, J, M) ek ücretten etkilenecek. 

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş gözlemlenirken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandı. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir.

ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi. Bu durum, 2024’te 94,6 milyon turist ağırlayan ve 2025’te 130 milyon turisti hedefleyen ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabilir.

