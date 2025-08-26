onedio
Diş Hekimi Açıkladı: Diş Fırçalarını Neden 3 Ayda Bir Değiştirmeliyiz?

Diş Hekimi Açıkladı: Diş Fırçalarını Neden 3 Ayda Bir Değiştirmeliyiz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
26.08.2025 - 11:13

Diş fırçası günlük ağız bakımının en temel aracı olsa da çoğumuz onu gerektiğinden uzun süre kullanıyoruz. Uzmanlara göre üç ayı geçen fırçalar hem etkinliğini kaybediyor hem de bakteri yuvasına dönüşerek ağız sağlığını tehdit ediyor. Peki, neden üç ay kritik sınır?

İşte detaylar...

Birçok kişi diş fırçasını önerilenden çok daha uzun süre kullanıyor ve bunun ağız sağlığına zarar verebileceğini fark etmiyor.

Uzmanlara göre, eskiyen diş fırçaları temizlikten çok zarara yol açabiliyor. Peki diş fırçası neden üç ayda bir değiştirilmeli?

Neden 3 Ay?

Çünkü bu süreden sonra fırça ne kadar temiz görünse de etkinliğini kaybediyor. Düzenli kullanımda fırça kılları yıpranıyor, esnekliğini yitiriyor ve diş aralarına ulaşamaz hale geliyor.

Dr. Joshua Perlman bu konuda şöyle uyarıyor:

“Fırça kılları deforme olduğunda, diş aralarına giremez ve plak ile yiyecek artıklarını geride bırakır. Bu da bakteri üremesi için uygun ortam oluşturur.”

Diş fırçanızı değiştirmeniz gerektiğini gösteren işaretler şunlardır:

  • Kılların yıpranması veya eğrilmesi

  • Renk değişikliği

  • Kötü koku

  • Hastalık sonrası kullanım

Özellikle hastalık sonrası aynı fırçayı kullanmaya devam etmek, yeniden enfeksiyon riskini artırır.

