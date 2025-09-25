Türk Takımlarının Avrupa'daki Son 10 Maçı Birbirinden Farklı Hezimetle Sonuçlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarına kötü başlangıç yaptı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilirken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 3-1 mağlup oldu.

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki durumu ise endişeleri büyüttü. Son 20 maç ve son 10 maç diye listelendiğinde ise Türk futboluna dair çarpıcı bir olumsuzluk göze çarptı.