onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türk Takımlarının Avrupa'daki Son 10 Maçı Birbirinden Farklı Hezimetle Sonuçlandı

Türk Takımlarının Avrupa'daki Son 10 Maçı Birbirinden Farklı Hezimetle Sonuçlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 23:50

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarına kötü başlangıç yaptı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilirken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 3-1 mağlup oldu. 

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki durumu ise endişeleri büyüttü. Son 20 maç ve son 10 maç diye listelendiğinde ise Türk futboluna dair çarpıcı bir olumsuzluk göze çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş bu sezon iki kupadan da elendi.

Beşiktaş bu sezon iki kupadan da elendi.

UEFA'da Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a, Konferans Ligi'nde de Lausanne'a elendi. 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. 

Samsunspor ise Panathinaikos'a iki maç sonunda galibiyet alamadan elendi.

Başakşehir de Romanya takımı Craiova'ya iki maç sonunda elenerek Avrupa'dan elendi.

Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'ndan yediği golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı.

Galatasaray, ligi şampiyon tamamlayarak direkt Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. İlk maç ise beklenmedik bir skorla bitti. Galatasaray, deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. 

Son 20 maçta Türk takımları sadece 6 galibiyet alabildi ve 10 mağlubiyet aldı.

Son 10 maçta ise galibiyet yok...

Son 10 maçta ise galibiyet yok...

Türk takımlarının çıktığı son 10 maçta galibiyet yok. Ülke futbolu adına alarm veren 10 maçın dökümü ise şu şekilde: 

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın