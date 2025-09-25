Türk Takımlarının Avrupa'daki Son 10 Maçı Birbirinden Farklı Hezimetle Sonuçlandı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarına kötü başlangıç yaptı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilirken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında 3-1 mağlup oldu.
Türk takımlarının Avrupa arenasındaki durumu ise endişeleri büyüttü. Son 20 maç ve son 10 maç diye listelendiğinde ise Türk futboluna dair çarpıcı bir olumsuzluk göze çarptı.
Beşiktaş bu sezon iki kupadan da elendi.
Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı.
Son 10 maçta ise galibiyet yok...
