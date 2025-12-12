onedio
Türk Gemisinin Rus Füzesiyle Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 21:51

Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan Chornomorsk Limanı’na demirlenen Türk şirkete ait yabancı bandıralı gemi Rusya’nın saldırısında isabet aldı. Atılan füzenin Türk gemisine isabet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Dışişleri Bakanlığı söz konusu olayla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir. İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır.

Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır. Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
