Türk Gemisinin Rus Füzesiyle Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan Chornomorsk Limanı’na demirlenen Türk şirkete ait yabancı bandıralı gemi Rusya’nın saldırısında isabet aldı. Atılan füzenin Türk gemisine isabet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanlığı söz konusu olayla ilgili açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın