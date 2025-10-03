onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump'ın Tehdit Ettiği Hamas'tan Barış Anlaşması İçin Yeşil Işık: "Rehineleri Bırakacağız"

Trump'ın Tehdit Ettiği Hamas'tan Barış Anlaşması İçin Yeşil Işık: "Rehineleri Bırakacağız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 00:21

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik plana ilişkin yanıtını bölgedeki arabulucular aracılığıyla iletti. El Cezire’ye konuşan kaynak, Hamas’ın resmi tutumunun detaylarını içeren cevabın, ilgili taraflara arabulucular üzerinden ulaştırıldığını belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına ilişkin olarak Hamas’a Pazartesi günü TSİ 01.00’e kadar anlaşmayı kabul etmesi yönünde ültimatom vermişti. Aksi takdirde Hamas’a karşı sert yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Gazze planının gözden geçirildiği, uygun saha koşulları sağlanırsa tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının değerlendirildiği ve müzakerelere açık oldukları bildirildi. Açıklamada ayrıca, gelecekteki Filistin devletine silahların teslim edileceği belirtilirken, tutukluların ve cenazelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin mevcut ve teorik şartlar altında mümkün olmadığı vurgulandı. Hamas, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın açıklamalarının tamamı:

Hamas'ın açıklamalarının tamamı:

'Saldırganlığı durdurmak amacıyla, Trump'ın planıyla başa çıkmada sorumlu bir konuma ulaşmak için kapsamlı istişarelerde bulunduk.

Başkan Trump'ın teklifinde yer alan takas formülüne göre tüm işgal esirlerinin diri ve cesetlerinin serbest bırakılmasını ve takas süreci için sahadaki koşulların sağlanmasını kabul ediyoruz.

Savaşın durdurulması ve tamamen geri çekilmesi için, Trump'ın önerisine göre diri ve cesetlerin serbest bırakılması konusunda anlaştığımızı duyuruyoruz.

Tüm ayrıntıları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.

Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal fikir birliğine sahip ve Arap-İslam desteğine dayalı bağımsızlardan oluşan Filistinli bir organa devretme anlaşmamızı yeniliyoruz.

Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın haklarına ilişkin önerisi, kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde tartışılacak ulusal bir pozisyonla bağlantılı.

Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD başkanının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi, esir değişimi, yardımların derhal girişi, Gazze Şeridi'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz.

Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın hakları konusunda sunduğu öneride dile getirilenler, Hamas'ın da üyesi olduğu ve sorumlu bir şekilde katkıda bulunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal tutumuna bağlıdır.

Gelecekteki Filistin devletine silah vereceğiz ve Gazze'yi kim yönetirse onun elinde silah olacak.

Ana başlıklarıyla plan üzerinde prensip olarak anlaştık, uygulanması için müzakere gerekiyor.

Barış gücüyle ilgili tüm detayların anlaşılması ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Hareket ve silahlarla ilgili tüm konularda müzakerelere başlayacağız.

Mısır'ın sunduğu, barış ve geleceğe ilişkin cevapları içeren bölgesel ve uluslararası bir vizyon üzerinde anlaştık.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın