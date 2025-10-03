Trump'ın Tehdit Ettiği Hamas'tan Barış Anlaşması İçin Yeşil Işık: "Rehineleri Bırakacağız"
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik plana ilişkin yanıtını bölgedeki arabulucular aracılığıyla iletti. El Cezire’ye konuşan kaynak, Hamas’ın resmi tutumunun detaylarını içeren cevabın, ilgili taraflara arabulucular üzerinden ulaştırıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına ilişkin olarak Hamas’a Pazartesi günü TSİ 01.00’e kadar anlaşmayı kabul etmesi yönünde ültimatom vermişti. Aksi takdirde Hamas’a karşı sert yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.
Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.
Hamas'ın açıklamalarının tamamı:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
