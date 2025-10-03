Robbie Williams'ın İstanbul Konseri Güvenlik Gerekçesiyle İptal Edildi

Ayda Field’in annesi Gwen Field’ın Yahudi olduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkiler yükseldi. Robbie Williams konseri, bu eleştirilerin ardından gündeme geldi. Organizasyon yetkilileri, güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak etkinliği iptal etti.

Robbie Williams, kendisi Katolik ancak 2010’da Amerikalı oyuncu Ayda Field ile evlendi. Ayda Field’ın babası Haldun Evecan Türk kökenli, annesi Gwen Field ise Yahudi. Tepkilerin sebebi olarak bu aile bağları öne çıkıyor.