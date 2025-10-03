onedio
Robbie Williams'ın İstanbul Konseri Güvenlik Gerekçesiyle İptal Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 23:32

Son dönemde Filistin’e destek eylemleri ve İsrail karşıtı tepkiler, kültür-sanat dünyasında da kendini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Linet’in bazı konserleri kimliği nedeniyle iptal edilmişti. 

Çok geçmeden bir iptal haberi de bugün Robbie Williams'tan geldi. 7 Ekim'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konser 4 gün kala güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. 

Robbie Williams'ın eşinin "siyonist" olduğu iddia edildi.

İstanbul Ataköy Marina’da 7 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan Robbie Williams konseri, sosyal medyada çıkan tepkiler nedeniyle iptal edildi. Dünyaca ünlü şarkıcı, Türk kökenli eşi Ayda Field sayesinde Türkiye ile özel bir bağ kurmuştu.

Ancak bu konser öncesinde bazı kullanıcılar tarafından eşinin “Siyonist” olduğu iddiaları eleştiri konusu oldu.

Konser güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Ayda Field’in annesi Gwen Field’ın Yahudi olduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkiler yükseldi. Robbie Williams konseri, bu eleştirilerin ardından gündeme geldi. Organizasyon yetkilileri, güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak etkinliği iptal etti. 

Robbie Williams, kendisi Katolik ancak 2010’da Amerikalı oyuncu Ayda Field ile evlendi. Ayda Field’ın babası Haldun Evecan Türk kökenli, annesi Gwen Field ise Yahudi. Tepkilerin sebebi olarak bu aile bağları öne çıkıyor.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
3
2
2
1
1
