Robbie Williams'ın İstanbul Konseri Güvenlik Gerekçesiyle İptal Edildi
Son dönemde Filistin’e destek eylemleri ve İsrail karşıtı tepkiler, kültür-sanat dünyasında da kendini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Linet’in bazı konserleri kimliği nedeniyle iptal edilmişti.
Çok geçmeden bir iptal haberi de bugün Robbie Williams'tan geldi. 7 Ekim'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konser 4 gün kala güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
Robbie Williams'ın eşinin "siyonist" olduğu iddia edildi.
Konser güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
