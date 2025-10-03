onedio
Şarkıcı Mabel Matiz Hakkında ‘Perperişan’ Şarkı Sözlerine Yönelik Soruşturmada 3 Yıla Kadar Hapis Talep Edildi

Ali Can YAYCILI
03.10.2025 - 14:10 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 14:28

Şarkıcı Mabel Matiz’e yönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mabel Matiz’in Perperişan şarkısının sözlerinin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’ya ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Berfin Mutlu

Şaka mı ya çocukları öldürenler ceza yemiyor ama

Diğdem Çakır

vay be... suçlular dışarıda cips kola, suçsuzlar içeride el pençe kelepçe.

Serkan Yıldırım

Ulan sabah kuşağında muhtar bütün mahalleye kayıyor , bunlar da erotik şarkı peşinde.