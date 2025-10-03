Şarkıcı Mabel Matiz Hakkında ‘Perperişan’ Şarkı Sözlerine Yönelik Soruşturmada 3 Yıla Kadar Hapis Talep Edildi
Şarkıcı Mabel Matiz’e yönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mabel Matiz’in Perperişan şarkısının sözlerinin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.
Şaka mı ya çocukları öldürenler ceza yemiyor ama
vay be... suçlular dışarıda cips kola, suçsuzlar içeride el pençe kelepçe.
Ulan sabah kuşağında muhtar bütün mahalleye kayıyor , bunlar da erotik şarkı peşinde.