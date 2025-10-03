Donald Trump, Hazırladığı Barış Anlaşması İçin Hamas'a Süre Vererek Tehdit Etti
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planı ve Hamas’ın vereceği yanıtla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Hamas’a anlaşmayı Pazartesi günü TSİ 01.00’e kadar kabul etmesi yönünde ültimatom verdi. Aksi takdirde, Hamas’a karşı sert yaptırımların uygulanacağını ifade etti.
1. Donald Trump, Gazze için hazırlanan barış planına Hamas'ın imza atmasını bekliyor.
2. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
