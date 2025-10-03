Donald Trump, Hazırladığı Barış Anlaşması İçin Hamas'a Süre Vererek Tehdit Etti

'Hamas, Orta Doğu'da yıllardır acımasız ve şiddetli bir tehdit oluşturmaktadır! 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleşen KATLİAM ile doruğa ulaşan bu tehdit, bebekleri, kadınları, çocukları, yaşlıları ve gelecekteki hayatlarını birlikte kutlamaya hazırlanan birçok genç erkek ve kadını, erkek ve kız çocuğunu öldürdü (ve hayatlarını dayanılmaz hale getirdi).

7 Ekim'de medeniyete yapılan saldırının intikamı olarak, 25.000'den fazla Hamas “asker”i öldürüldü. Geri kalanların çoğu kuşatılmış ve ASKERİ OLARAK TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ durumda, hayatlarının hızla sona ermesi için benim “BAŞLA” emrimi bekliyorlar. Geri kalanlar için, nerede ve kim olduğunuzu biliyoruz ve avlanıp öldürüleceksiniz. Tüm masum Filistinlilerin, gelecekte büyük bir ölüm tehlikesi olan bu bölgeden hemen ayrılıp Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum. Herkes, yardım etmek için bekleyenler tarafından iyi bakılacak.

Ancak Hamas için şanslı bir şekilde, onlara son bir şans verilecek! Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ülkeleri ve çevresindeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, 3000 yıl sonra Orta Doğu'da BARIŞ üzerinde anlaşmaya vardılar. BU ANLAŞMA AYRICA GERİ KALAN TÜM HAMAS SAVAŞÇILARININ HAYATINI DA KURTARIYOR! Belgenin ayrıntıları DÜNYA tarafından biliniyor ve bu, HERKES için harika bir şey!

Bir şekilde Orta Doğu'da BARIŞ sağlanacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. REHİNELER, ÖLENLERİN CESETLERİ DAHİL, HEPSİ ŞİMDİ SERBEST BIRAKILACAK! Pazar akşamı saat 18:00'de (Washington, D.C. saatiyle) [TSİ Pazartesi 01.00] Hamas ile bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Tüm ülkeler anlaşmayı imzaladı! Bu SON ŞANS anlaşması sağlanamazsa, Hamas'a karşı daha önce hiç görülmemiş bir CEHENNEM kopacak. ORTA DOĞU'DA BİR ŞEKİLDE BARIŞ SAĞLANACAKTIR. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!'