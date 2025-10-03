onedio
Donald Trump, Hazırladığı Barış Anlaşması İçin Hamas'a Süre Vererek Tehdit Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 20:26

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planı ve Hamas’ın vereceği yanıtla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Hamas’a anlaşmayı Pazartesi günü TSİ 01.00’e kadar kabul etmesi yönünde ültimatom verdi. Aksi takdirde, Hamas’a karşı sert yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

1. Donald Trump, Gazze için hazırlanan barış planına Hamas'ın imza atmasını bekliyor.

ABD Başkanı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 66.000’i aştığı bir dönemde, “25.000’den fazla Hamas askeri öldürüldü” açıklamasında bulundu. Bu açıklamayla birlikte, İsrail saldırılarında en az 41.000 sivilin yaşamını yitirdiğini de kabul etmiş oldu.

Barış anlaşmasını Hamas'ın da imzalaması gerektiğini söyleyen Trump tehdit etti.

2. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

'Hamas, Orta Doğu'da yıllardır acımasız ve şiddetli bir tehdit oluşturmaktadır! 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleşen KATLİAM ile doruğa ulaşan bu tehdit, bebekleri, kadınları, çocukları, yaşlıları ve gelecekteki hayatlarını birlikte kutlamaya hazırlanan birçok genç erkek ve kadını, erkek ve kız çocuğunu öldürdü (ve hayatlarını dayanılmaz hale getirdi).

7 Ekim'de medeniyete yapılan saldırının intikamı olarak, 25.000'den fazla Hamas “asker”i öldürüldü. Geri kalanların çoğu kuşatılmış ve ASKERİ OLARAK TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ durumda, hayatlarının hızla sona ermesi için benim “BAŞLA” emrimi bekliyorlar. Geri kalanlar için, nerede ve kim olduğunuzu biliyoruz ve avlanıp öldürüleceksiniz. Tüm masum Filistinlilerin, gelecekte büyük bir ölüm tehlikesi olan bu bölgeden hemen ayrılıp Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum. Herkes, yardım etmek için bekleyenler tarafından iyi bakılacak.

Ancak Hamas için şanslı bir şekilde, onlara son bir şans verilecek! Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ülkeleri ve çevresindeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, 3000 yıl sonra Orta Doğu'da BARIŞ üzerinde anlaşmaya vardılar. BU ANLAŞMA AYRICA GERİ KALAN TÜM HAMAS SAVAŞÇILARININ HAYATINI DA KURTARIYOR! Belgenin ayrıntıları DÜNYA tarafından biliniyor ve bu, HERKES için harika bir şey!

Bir şekilde Orta Doğu'da BARIŞ sağlanacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. REHİNELER, ÖLENLERİN CESETLERİ DAHİL, HEPSİ ŞİMDİ SERBEST BIRAKILACAK! Pazar akşamı saat 18:00'de (Washington, D.C. saatiyle) [TSİ Pazartesi 01.00] Hamas ile bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Tüm ülkeler anlaşmayı imzaladı! Bu SON ŞANS anlaşması sağlanamazsa, Hamas'a karşı daha önce hiç görülmemiş bir CEHENNEM kopacak. ORTA DOĞU'DA BİR ŞEKİLDE BARIŞ SAĞLANACAKTIR. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
