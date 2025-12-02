Trabzonlu Dahi Çocuk: Tüm Dünya 9 Yaşındaki Lina'nın Peşinde!
Trabzon, büyük bir gurur yaşıyor. 9 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisi Lina Saka, Amerikan Matematik Olimpiyatları’n katıldı ve altın madalya kazandı! Saka, tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi oldu. Henüz okula başlamadan önce matematik merakı olan Saka, bugüne kadar katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etmişti.
Şimdi ise aldığı davetle Singapur’a giderek Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Başarısının sırrı düzenli ve disiplinli çalışma.
"Matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum."
