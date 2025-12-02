Trabzonlu Dahi Çocuk: Tüm Dünya 9 Yaşındaki Lina'nın Peşinde!

Lina Saka, 'Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkemize matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum.' diyor. Aynı zamanda yaşıtlarına da tavsiyeler veren minik dahi, 'Arkadaşlarım oynarken yanlarına gitmek istiyordum ama ‘Çalışacağım ve altın madalya kazanacağım’ diyerek kendimi motive ediyordum. Çalıştım ve madalyamı aldım. Kitap okumayı, yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum.' ifadelerine yer veriyor.

Lina Saka'nın ebeveynleri ise çocuklarını her konuda desteklerini belirterek şu ifadelere yer veriyor: 'Sevgiyle büyütülen çocuk karşılığını gösterebiliyor. Yeteneği nerede ise onu oradan çıkarabiliyor. Sevgi, öz güveni tetikliyor...Bu başarıdan dolayı gururlu ve mutluyuz. İlk defa uluslararası bir olimpiyatta başarı elde etti.'

Bizler de Lina Saka'ya başarılarının devamını diliyoruz. Yolun açık olsun!