onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Trabzonlu Dahi Çocuk: Tüm Dünya 9 Yaşındaki Lina'nın Peşinde!

Trabzonlu Dahi Çocuk: Tüm Dünya 9 Yaşındaki Lina'nın Peşinde!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 14:19

Trabzon, büyük bir gurur yaşıyor. 9 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisi Lina Saka, Amerikan Matematik Olimpiyatları’n katıldı ve altın madalya kazandı! Saka, tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi oldu. Henüz okula başlamadan önce matematik merakı olan Saka, bugüne kadar katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etmişti. 

Şimdi ise aldığı davetle Singapur’a giderek Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonlu 4.sınıf öğrencisi Lina Saka, Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.

Trabzonlu 4.sınıf öğrencisi Lina Saka, Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.

Mehmet Salih-Ayça Saka çiftinin kızları Lina, henüz okula başlamadan önce matematiğe merak salmış ve katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etmişti. Saka, Kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katıldı. 40 ülkeden, binlerce öğrencinin katıldığı bu yarışmada Lina Saka, tam puan almayı başardı ve Türkiye birincisi, dünya 310'uncusu oldu.

Altın madalya kazanan Saka, Singapur’daki Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katılım için davet aldı. 9 yaşındaki gururumuz, Temmuz ayında Singapur'da Türkiye'yi temsil edecek.

Başarısının sırrı düzenli ve disiplinli çalışma.

Başarısının sırrı düzenli ve disiplinli çalışma.

Saka, “Sayıları öğrendiğimde sayılarla oynamayı ve bulmaca çözmeyi çok sevdim. Bunları sevdikçe matematiği daha çok sevdim. Eğlenerek daha rahat ve güzel çalıştım. Öğretmenimiz sınav yaptığında ve sonrasında yüksek not aldığımda daha fazlasını yapmak istiyorum. Yüksek not aldıkça yaptıklarım kolay gelmeye başlıyor. En sevdiğim ders matematik ama diğer dersleri de seviyorum. Hayriye öğretmenimle matematik sorularını çözmek çok hoşuma gidiyor. Amerikan Matematik Olimpiyatları Sınavı’nın içinde 25 soru var. 6’ncı ve 7’nci sınıfların soruları da yer alıyor. Dünya genelinde 40 ülke katıldı. Ben Türkiye 1’incisi, dünya 310’uncusu oldum. Çok heyecanlı hissetmiştim. Sınavdan çıktığımda, ‘Ben altın madalya kazanacağım, çok güzel geçti’ diyordum. Bekliyor olmama rağmen heyecanlı ve garip hissettim” diyor.

"Matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum."

"Matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum."

Lina Saka, 'Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkemize matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum.' diyor. Aynı zamanda yaşıtlarına da tavsiyeler veren minik dahi, 'Arkadaşlarım oynarken yanlarına gitmek istiyordum ama ‘Çalışacağım ve altın madalya kazanacağım’ diyerek kendimi motive ediyordum. Çalıştım ve madalyamı aldım. Kitap okumayı, yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum.' ifadelerine yer veriyor.

Lina Saka'nın ebeveynleri ise çocuklarını her konuda desteklerini belirterek şu ifadelere yer veriyor: 'Sevgiyle büyütülen çocuk karşılığını gösterebiliyor. Yeteneği nerede ise onu oradan çıkarabiliyor. Sevgi, öz güveni tetikliyor...Bu başarıdan dolayı gururlu ve mutluyuz. İlk defa uluslararası bir olimpiyatta başarı elde etti.'

Bizler de Lina Saka'ya başarılarının devamını diliyoruz. Yolun açık olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın