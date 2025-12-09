Togg Tescilli Bayilik Sistemine Geçti: Bayilerin İlk Etapta Açılacağı 5 İlimiz Belli Oldu!
Yerli otomobil markası Togg, kullanıcılarıyla temas noktalarını güçlendirme ve ekosistemini genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda duyurulan temsilci bayilik sistemini hayata geçiren şirket, Türkiye genelindeki ağını stratejik iş birlikleriyle büyütmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Togg’un 81 bini aşkın kullanıcısına sunduğu deneyimi daha da üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Hâlihazırda 9’u sabit, 8’i mobil olmak üzere 17 deneyim merkezi ve 37’si fiziksel, 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktası ile hizmet veren Togg, bu kapsamlı temas ağına temsilci bayilikleri de ekliyor.
Togg’da alıştığımız gibi, temsilci bayilik sisteminde de satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore uygulaması üzerinden ilerleyecek.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, temsilci bayilik sisteminin ilk yılında bu 5 lokasyondaki kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından izleyeceklerini belirtti.
