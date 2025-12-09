onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Togg Tescilli Bayilik Sistemine Geçti: Bayilerin İlk Etapta Açılacağı 5 İlimiz Belli Oldu!

Togg Tescilli Bayilik Sistemine Geçti: Bayilerin İlk Etapta Açılacağı 5 İlimiz Belli Oldu!

Togg
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 13:42

Yerli otomobil markası Togg, kullanıcılarıyla temas noktalarını güçlendirme ve ekosistemini genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda duyurulan temsilci bayilik sistemini hayata geçiren şirket, Türkiye genelindeki ağını stratejik iş birlikleriyle büyütmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Togg’un 81 bini aşkın kullanıcısına sunduğu deneyimi daha da üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hâlihazırda 9’u sabit, 8’i mobil olmak üzere 17 deneyim merkezi ve 37’si fiziksel, 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktası ile hizmet veren Togg, bu kapsamlı temas ağına temsilci bayilikleri de ekliyor.

Hâlihazırda 9’u sabit, 8’i mobil olmak üzere 17 deneyim merkezi ve 37’si fiziksel, 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktası ile hizmet veren Togg, bu kapsamlı temas ağına temsilci bayilikleri de ekliyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Aralık ayı itibarıyla, Togg’un temsilci bayilik ve servis sistemi ilk etapta 5 büyük ilde devreye alınacak. Bu iller ve iş ortakları şu şekilde belirlendi:

Kullanıcılar, bu temsilci bayiliklerde oluşturulan özel deneyim alanlarında Togg’un güncel modelleri olan T10X ve sedan modeli T10F’i yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca Trugo'nun hızlı şarj çözümleri ve Trumore dijital platformunun sunduğu inovatif hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilecekler.

Togg’da alıştığımız gibi, temsilci bayilik sisteminde de satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore uygulaması üzerinden ilerleyecek.

Togg’da alıştığımız gibi, temsilci bayilik sisteminde de satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore uygulaması üzerinden ilerleyecek.

Bayiler, kullanıcılara sipariş oluşturma aşamasında rehberlik edecek ve akıllı cihazların teslimatı, tercih edilen teslimat noktalarından gerçekleştirilebilecek.

Satış sonrası hizmetler ise lokasyonun fiziksel yapısına göre farklılık gösterecek. Bazı temsilci noktalarda servis hizmetleri aynı tesis içinde sunulurken, bazı yerlerde aynı ilde konumlanan yetkili servisler üzerinden verilecek.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, temsilci bayilik sisteminin ilk yılında bu 5 lokasyondaki kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından izleyeceklerini belirtti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, temsilci bayilik sisteminin ilk yılında bu 5 lokasyondaki kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından izleyeceklerini belirtti.

Tosyalı, 'Önceliğimiz, kullanıcılarımızla her temas noktasında en iyi deneyimi sunmaktır. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız,' dedi. 2026 yılındaki genişleme planları ise tamamen kullanıcı geri bildirimleri ve saha verileri doğrultusunda şekillenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın