Temizlik Yaparken Ne Düşünüyorsun?
Temizliğe başlamadan önce aklında ne var bilmiyoruz ama temizlik yaparken ne düşündüğünü tahmin edebiliriz! Sen temizlik yaparken ne düşünüyorsun? Suya sabuna dokunmadan zihnini okuyacağız!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz. Temizlik yaparken evin neresinden başlıyorsun?
4. Temizlik yaparken müzik dinliyor musun?
5. Sence temizlik kaç kişiyle yapılmalı?
6. Derin temizlik yaparken evin bir köşesinde bulduğun şey genellikle ne oluyor?
7. Daha önce hiç "Amaaan, zaten yine kirlenecek." deyip temizliği yarıda bıraktığın oldu mu?
8. "Onsuz asla!" dediğin temizlik malzemeni seçer misin?
9. Son olarak şunu soralım: Temizlik yaptıktan sonra kendini neyle ödüllendiriyorsun?
Temizlik biter bitmez ne yapacağını düşünüyorsun!
"Burası ne ara böyle kirlendi?" diye iç çekiyorsun...
Konu konuyu açıyor ve bir bakmışsın ki eski defterleri açmışsın!
"Bir tek ben mi temizlik yapıyorum bu evde?!"
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
