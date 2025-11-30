onedio
Temizlik Yaparken Ne Düşünüyorsun?

Temizlik Yaparken Ne Düşünüyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 11:31

Temizliğe başlamadan önce aklında ne var bilmiyoruz ama temizlik yaparken ne düşündüğünü tahmin edebiliriz! Sen temizlik yaparken ne düşünüyorsun? Suya sabuna dokunmadan zihnini okuyacağız!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz. Temizlik yaparken evin neresinden başlıyorsun?

4. Temizlik yaparken müzik dinliyor musun?

5. Sence temizlik kaç kişiyle yapılmalı?

6. Derin temizlik yaparken evin bir köşesinde bulduğun şey genellikle ne oluyor?

7. Daha önce hiç "Amaaan, zaten yine kirlenecek." deyip temizliği yarıda bıraktığın oldu mu?

8. "Onsuz asla!" dediğin temizlik malzemeni seçer misin?

9. Son olarak şunu soralım: Temizlik yaptıktan sonra kendini neyle ödüllendiriyorsun?

Temizlik biter bitmez ne yapacağını düşünüyorsun!

Sen temizlik yaparken aklının yarısı zaten temizlik sonrası planında oluyor. “Şu son odayı da halledeyim, sonra kahve koyarım da belki bir dizi açarım.” diye düşünüyorsun. Aslında motive ediyorsun kendini. Yaparken yoruluyorsun ama aklında hep ayaklarını uzatacağın an oluyor. Toz beziyle uğraşırken aslında sabrını ölçüyorsun. Yine de iş bitince o koltuğa oturduğunda dünyalar senin oluyor!

"Burası ne ara böyle kirlendi?" diye iç çekiyorsun...

Sen temizlik yaparken iç sesin sürekli yakınma modunda diyebiliriz! Etrafa baktığında tezgahtaki çay lekesi bile gözüne batıyor ve onu senin dökme ihtimalin olsa bile kendine sinirleniyorsun. Aslında düzeni seviyorsun ama dağınıklığa tahammülün yok. Bir yandan sitem ediyorsun, bir yandan her şeyi yerine koyuyorsun. Sonuçta ev tertemiz oluyor ama sen yine de biraz gergin oluyorsun temizlik yaparken.

Konu konuyu açıyor ve bir bakmışsın ki eski defterleri açmışsın!

Toz alırken bir konuşma başlıyor, sonrasında yerleri silerken 'Ben ona bunu demeliydim, hata bende ki hep yüz veriyorum!' dediğin anlar oluyor muhakkak. Merak etme, biz seni anlıyoruz çünkü biz de temizlik yaparken kendi kendimize konuşuyoruz! Zihnini boşaltman gerekirken sürekli eski defterleri düşünüp yarım kalan konuşmaları kendi kendine tamamlıyorsun. Temizlik biter bitmez de 'Amaaaan, dünyayı mı kurtaracağım? Salla ya.' deyip konuyu kapatıyorsun.

"Bir tek ben mi temizlik yapıyorum bu evde?!"

Sen temizlik yaparken sessiz bir sinir hakim oluyor nedense... Herkes ortalığı dağıtıyor ve sonra bir tek sen topluyorsun. İçinden “Ben olmasam bu evin hali ne olacak...” diye geçiriyorsun ama yine de yapıyorsun. Çünkü rahat edemiyorsun. Sonra her şey bitince hem sinirin geçmiş oluyor hem ev mis gibi kokuyor. İçine küçük bir huzur yerleşiyor ama halen biraz “Her şeyi ben yapıyorum...” serzenişi yankılanıyor. Biz seni anlıyoruz!

