Temizlik Yaparken Ne Düşünüyorsun?

Sen temizlik yaparken sessiz bir sinir hakim oluyor nedense... Herkes ortalığı dağıtıyor ve sonra bir tek sen topluyorsun. İçinden “Ben olmasam bu evin hali ne olacak...” diye geçiriyorsun ama yine de yapıyorsun. Çünkü rahat edemiyorsun. Sonra her şey bitince hem sinirin geçmiş oluyor hem ev mis gibi kokuyor. İçine küçük bir huzur yerleşiyor ama halen biraz “Her şeyi ben yapıyorum...” serzenişi yankılanıyor. Biz seni anlıyoruz!